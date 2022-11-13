انت الان تتابع خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسدل الستار اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022، عن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بمباراة مانشستر يونايتد وفولهاموتعتبر مباراة مانشستر يونايتد وفولهام هي المباراة الأخيرة التي سوف تلعب مساء اليوم، حيث سوف يكون هناك مباراة بين أستون فيلا وبرايتون عصر اليوم

ويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام وفولهام على أرضية كرافين كوتاج بعد سلسة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات السابقة من البريميرليج

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي :