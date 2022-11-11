انت الان تتابع خبر ديان لوفرين يعبر عن حبه لـمحمد صلاح بهذه الطريقة الغير متوقعة .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر ديان لوفرين لاعب زينيت سانت بطرسبرج الروسى، فيديو جديد له خلال الساعات الماضية علي تطبيق تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهر ديان لوفرين وهو داخل منزله ويرتدي تي شيرت بزميله السابق فى صفوف ليفربول الإنجليزى النجم المصرى محمد صلاح، بالإضافة إلي صور للفرعون المصري على وسادة السرير والغطاء وجميع أرجاء المنزل وجميع حوائط المنزل وكذلك الأواني التي يحتسي بها المشاريب.

وعلق على هذا الفيديو قائلاً : روتيني الصباحي mosalah

يذكر أن هناك علاقة قوية بين لوفرين ومحمد صلاح حيث أنها تواجدا في صفوف نادي ليفربول لمدة ثلاثة مواسم متتالية قبل رحيله إلى فريق زينت بطرسبرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.