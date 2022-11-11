" أعرفها حاًلا"....قبل حضور كأس العالم في قطر 2022 تعرف على أبرز تلك المحرومات

يتم تقديم المشروبات الكحولية فقط في المطاعم والبارات المرخصة في قطر. من غير القانوني أن تستهلك في مكان آخر. ومع ذلك ، يمكن للمقيمين غير المسلمين في الدوحة الذين يحملون رخصة مشروبات كحولية الشرب في المنزل. خلال كأس العالم ، سيسمح للجماهير بشراء بدويايزر في الملاعب قبل المباريات وبعدها ، ولكن ليس في منصات الامتياز. يمكن للمعجبين أيضًا الاستمتاع بالمشروبات في المساء في “منطقة المعجبين” المخصصة في وسط الدوحة. بشكل عام ، في قطر ، يعاقب على السكر في الأماكن العامة بغرامات كبيرة والسجن. لكن رئيس العمليات الأمنية قال إن الشرطة ستغض الطرف عن معظم الجرائم التي تحدث أثناء الألعاب ، لكن يمكن الاعتقال إذا كان شخص ما مخمورًا أو يقاتل أو يخرب الممتلكات العامة. السن القانوني للشرب هو 21 عامًا ، وعادة ما يطلب الحراس في الحانة بطاقة هوية بها صورة أو جواز سفر للدخول.