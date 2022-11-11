" أعرفها حاًلا"....قبل حضور كأس العالم في قطر 2022 تعرف على أبرز تلك المحرومات

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد أنطلاق ضربة البداية من البطولة المنتظرة كأس العالم لعام 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تعد هذة المرة هي اول مرة تنظم بطولة كأس العالم للمنتخبات على الأراضي العربية، ويتم إنطلاقها بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وهي المرة الأولى ايضا في قيام بطولة كأس العالم في فصل الشتاء، على عكس باقي النسخ الماضية التي كانت تقوم في بدايات فصل الصيف، لذلك تعد هذة النسخة من بطولة كأس العالم مختلفة في أكثر من شئ مقارنة بالنسخ الماضية.
يتوجه أكثر من مليون مشجع رياضي إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022 ، وهو حدث يحول البلد المضيف عادة إلى مكان لجميع أنواع الاحتفالات ، ولكن هذا العام قد يكون مختلفًا. قد لا تتسامح الأمة الإسلامية المحافظة مع أعمال شغب الكحول التي حدثت في البطولات السابقة، وقالت قطر إنها ستخفف القيود على السياح، لكن يجب أن يكون مشجعو كأس العالم على دراية بقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها ، بما في ذلك سياسات الكحول والمخدرات ، وقواعد الجنس واللباس، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز تلك المحرمات فيما يلي:
الكحول
يتم تقديم المشروبات الكحولية فقط في المطاعم والبارات المرخصة في قطر. من غير القانوني أن تستهلك في مكان آخر. ومع ذلك ، يمكن للمقيمين غير المسلمين في الدوحة الذين يحملون رخصة مشروبات كحولية الشرب في المنزل. خلال كأس العالم ، سيسمح للجماهير بشراء بدويايزر في الملاعب قبل المباريات وبعدها ، ولكن ليس في منصات الامتياز. يمكن للمعجبين أيضًا الاستمتاع بالمشروبات في المساء في “منطقة المعجبين” المخصصة في وسط الدوحة. بشكل عام ، في قطر ، يعاقب على السكر في الأماكن العامة بغرامات كبيرة والسجن. لكن رئيس العمليات الأمنية قال إن الشرطة ستغض الطرف عن معظم الجرائم التي تحدث أثناء الألعاب ، لكن يمكن الاعتقال إذا كان شخص ما مخمورًا أو يقاتل أو يخرب الممتلكات العامة. السن القانوني للشرب هو 21 عامًا ، وعادة ما يطلب الحراس في الحانة بطاقة هوية بها صورة أو جواز سفر للدخول.
المخدرات
تعد قطر واحدة من أكثر الدول تقييدًا في العالم عندما يتعلق الأمر بالمخدرات وحظر القنب وحتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المهدئات والأمفيتامينات. يمكن أن يؤدي بيع المخدرات والاتجار بها وحيازتها إلى عقوبات صارمة ، بما في ذلك فترات سجن طويلة وترحيل وغرامات باهظة. يُعاقب على تهم تهريب المخدرات بالإعدام. يجب أن يكون عشاق كأس العالم على دراية بهذه القوانين عند وصولهم إلى مطار حمد الدولي ، حيث تستخدم السلطات تقنية أمنية جديدة لمسح الأمتعة والركاب واعتقال من لديهم أقل كمية من المخدرات.
الجنس
تعتبر قطر الاتصال الجنسي مع رجال ونساء غير متزوجين جريمة، مستخدمة ما يسمى بقوانين الفحش لمعاقبة الجنس خارج نطاق الزواج. ومع ذلك، تقول السلطات إن الأزواج غير المتزوجين يمكنهم مشاركة غرف الفنادق خلال كأس العالم دون أي مشاكل، وقال موقع السياحة الوطني إنه من “المخيب للآمال” أن يظهر الحب في الشوارع،لن يؤدي التشبث باليدين إلى دخولك في السجن، ولكن يجب على الزوار تجنب إظهار العلاقة الحميمة في الأماكن العامة، وينص القانون القطري على عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات للبالغين المدانين بممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين والمثليات.