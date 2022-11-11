انت الان تتابع خبر بوادر أزمة في الأهلي بطلها الشناوي.. هل يرحل بسبب عقده؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر داخل نادي الأهلي، أن الإدارة برئاسة محمود الخطيب رفضت طلب اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بتعديل العقد الخاص به رغم رفض اللاعب العديد من العروض الخليجية وتمسك بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء، حيث ربطت الإدارة عدم تعديل العقود لأي لاعب بسبب عدم فوز الفريق بأي بطولة في الموسم الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن القصة بدأت بطلب الشناوي بتعديل عقده، خاصة وأنه اقترب من الاعتزال ويرغب في تأمين مستقبله، وعلى الجانب الآخر ترفض إدارة الأهلي تعديل عقد أي لاعب بالفريق الأول، خاصة وأنه تم منح اللاعب محمد الشناوي مبلغ مالي كبير من خلال حملة إعلانية تم تصويرها للحارس.

الشناوي

هل يرحل الشناوي عن الأهلي؟

وأكدت مصادر أن محمد الشناوي يرغب في تأمين مستقبله خاصة بعد أن فضل الإبقاء في الأهلي بعد أن تلقى العديد من العروض من أندية خليجية ولم يتخذ أي خطوة إلا بالرجوع إلى إدارة الأهلي، مشيرة إلى أن الشناوي سيعقد جلسة مع الإدارة خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه من الرحيل حيث يري أن منحه مقابل مادي من الإعلانات لن تكون كاحترافه في دولة خليجية.

وأشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي يرغب في عدم تعديل أي عقد لأي لاعب، خاصة وأن الفريق لم يفز بأي بطولة في الموسم الماضي ولا يستحق أي لاعب ترضيته خلال الفترة المقبلة حتى تعود البطولات للفريق، وذلك بتوجيهات من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهو ما أبلغ به أعضاء المجلس والجهاز الفني.

وعلى جانب آخر، منح المدرب السويسري مارسيل كولر كافة اللاعبين راحة سلبية من التدريبات حتى يوم الأحد المقبل 13 من نوفمبر الجاري، ومن ثم العودة إلى التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباراة المقاولون العرب في دور ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب الأهلي وي السلام في تمام الساعة الخامسة مساءا.