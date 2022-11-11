انت الان تتابع خبر " بالساعة والدقيقة" ...جدول مباريات كأس العالم 2022 كاملا بتوقيت القاهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد أنطلاق ضربة البداية من البطولة المنتظرة كأس العالم لعام 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تعد هذة المرة هي اول مرة تنظم بطولة كأس العالم للمنتخبات على الأراضي العربية، ويتم إنطلاقها بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وهي المرة الأولى ايضا في قيام بطولة كأس العالم في فصل الشتاء، على عكس باقي النسخ الماضية التي كانت تقوم في بدايات فصل الصيف، لذلك تعد هذة النسخة من بطولة كأس العالم مختلفة في أكثر من شئ مقارنة بالنسخ الماضية.