" بالساعة والدقيقة" ...جدول مباريات كأس العالم 2022 كاملا بتوقيت القاهرة

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد أنطلاق ضربة البداية من البطولة المنتظرة كأس العالم لعام 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تعد هذة المرة هي اول مرة تنظم بطولة كأس العالم للمنتخبات على الأراضي العربية، ويتم إنطلاقها بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وهي المرة الأولى ايضا في قيام بطولة كأس العالم في فصل الشتاء، على عكس باقي النسخ الماضية التي كانت تقوم في بدايات فصل الصيف، لذلك تعد هذة النسخة من بطولة كأس العالم مختلفة في أكثر من شئ مقارنة بالنسخ الماضية.
فيما قد شهدت مواقع التواصل الأجتماعي عدد كبير من عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، بشكل عام حول جدول بطولة كأس العالم لعام 2022، بتوقيت القاهرة الدولي، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقالعبر موقع ” كورة في العارضة” سوف نعرض لكم جدول مفصلا موضحا مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر 2022، فيما يلي على النحو التالي:
أحد 20 نوفمبر
قطر × الإكوادور – 6 مساء.
الاثنين 21 نوفمبر
إنجلترا × إيران – 3 عصرا.
السنغال × هولندا – 6 مساء.
أمريكا × ويلز – 9 مساء.
الثلاثاء 22 نوفمبر
الأرجنتين × السعودية – 12 ظهرا.
الدنمارك × تونس – 3 عصرا.
المكسيك × بولندا – 6 مساء.
فرنسا × أستراليا – 9 مساء.
الأربعاء 23 نوفمبر
المغرب × كرواتيا – 12 ظهرا.
ألمانيا × اليابان- 3 عصرا.
إسبانيا × كوستاريكا – 6 مساء.
بلجيكا × كندا – 9 مساء.
الخميس 24 نوفمبر
سويسرا × الكاميرون- 12 ظهرا.
أوروجواى × كوريا الجنوبية – 3 عصرا.
البرتغال × غانا – 6 مساء.
البرازيل × صربيا – 9 مساء.
الجمعة 25 نوفمبر
ويلز × إيران – 12 ظهرا.
قطر × السنغال – 3 عصرا.
هولندا × الإكوادور – 6 مساء.
إنجلترا × أمريكا- 9 مساء.
السبت 26 نوفمبر
تونس × أستراليا – 12 ظهرا.
بولندا × السعودية – 3 عصرا.
فرنسا × الدنمارك – 6 مساء.
الأرجنتين × المكسيك – 9 مساء.
الأحد 27 نوفمبر
اليابان × كوستاريكا -12 ظهرا.
بلجيكا × المغرب – 3 عصرا.
كرواتيا × كندا – 6 مساء.
إسبانيا × ألمانيا – 9 مساء.
الاثنين 28 نوفمبر
الكاميرون × صربيا – 12 ظهرا.
كوريا الجنوبية × غانا – 3 عصرا.
البرازيل × سويسرا- 6 مساء.
البرتغال × أوروجواي – 9 مساء.
الثلاثاء 29 نوفمبر
الإكوادور × السنغال – 5 مساء.
هولندا × قطر – 5 مساء.
إيران × أمريكا – 9 مساء.
أستراليا × إنجلترا – 9 مساء.
الأربعاء 30 نوفمبر
أستراليا × الدنمارك – 5 مساء.
تونس × فرنسا – 5 مساء.
السعودية × المكسيك – 9 مساء.
بولندا × الأرجنتين – 9 مساء.