انت الان تتابع خبر بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 كاملاً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقدم لكم موقع ” دوت الخليج ” ضمن السلسلة الدورية والمستمرة التي يتبعها معكم مؤخرًا جدول مباريات مجموعات كأس العالم 2022 كاملاً وبالأخص مع إقتراب انطلاقة البطولة التي تبدأ اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 20 اغسطس وتنتهي بنهاية يوم 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخب.

المباراة – اليوم – الموعد – الملعب – المجموعة

قطر ضد الإكوادور – 20 نوفمبر – 6 مساء – البيت – الأولى

إنجلترا ضد إيران – 21 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب خليفة الدولي – الثانية

السنغال ضد هولندا – 21 نوفمبر – 6 مساء – ملعب الثمامة – الأولى

أمريكا ضد ويلز – 21 نوفمبر – 9 مساء – ملعب أحمد بن علي – الثانية

السعودية ضد الأرجنتين – 22 نوفمبر – 12 ظهرا – ملعب لوسيل – الثالثة

الدنمارك ضد تونس – 22 نوفمبر – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – الرابعة

المكسيك ضد بولندا – 22 نوفمبر – 6 مساء – ملعب 974 – الثالثة

فرنسا ضد أستراليا – 22 نوفمبر – 9 مساء – ملعب الجنوب – الرابعة

المغرب ضد كرواتيا – 23 نوفمبر – 12 ظهرًا – ملعب البيت – السادسة

ألمانيا ضد اليابان – 23 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب خليفة الدولي – الخامسة

إسبانيا ضد كوستاريكا – 23 نوفمبر – 6 مساء – ملعب الثمامة – الخامسة

بلجيكا ضد كندا – 23 نوفمبر – 9 مساء – ملعب أحمد بن علي – السادسة

سويسرا ضد الكاميرون – 24 نوفمبر – 12 ظهرًا – ملعب الجنوب – السابعة

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية – 24 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب المدينة التعليمية – الثامنة

البرتغال ضد غانا – 24 نوفمبر – 6 مساء – ملعب 974 – الثامنة

البرازيل ضد صربيا – 24 نوفمبر – 9 مساء – ملعب لوسيل – السابعة

إيران ضد ويلز – 25 نوفمبر – 12 عصرا – ملعب أحمد بن علي – الثانية

قطر ضد السنغال – 25 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب الثمامة – الأولى

هولندا ضد الإكوادور – 25 نوفمبر -6 مساء – ملعب خليفة الدولي – الأولى

إنجلترا ضد أمريكا – 25 نوفمبر – 9 مساء -ملعب البيت – الثانية

تونس ضد أستراليا – 26 نوفمبر – 12 ظهرا – ملعب الجنوب – الرابعة

بولندا ضد السعودية – 26 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب المدينة التعليمية – الثالثة

فرنسا ضد الدنمارك – 26 نوفمبر – 6 مساء – ملعب 974 – الرابعة

الأرجنتين ضد المكسيك – 26 نوفمبر – 9 مساء – ملعب لوسيل – الثالثة

اليابان ضد كوستاريكا – 27 نوفمبر – 12 ظهرا – ملعب أحمد بن علي – الخامسة

بلجيكا ضد المغرب – 27 نوفمبر – 3 عصرًا – ملعب الثمامة – السادسة

كرواتيا ضد كندا – 27 نوفمبر – 6 مساء – ملعب خليفة الدولي – السادسة

إسبانيا ضد ألمانيا – 27 نوفمبر – 9 مساء – ملعب البيت – الخامسة

الكاميرون ضد صربيا – 28 نوفمبر – 12 ظهرًا – ملعب الجنوب – السابعة

غانا ضد كوريا الجنوبية – 28 نوفمبر – 3 عصرا – ملعب المدينة التعليمية – الثامنة

البرازيل ضد سويسرا – 28 نوفمبر – 6 مساء – ملعب 974 – السابعة

البرتغال ضد أوروجواي – 28 نوفمبر – 9 مساء – ملعب لوسيل – الثامنة

هولندا ضد قطر – 29 نوفمبر – 5 مساء – ملعب البيت – الأولى

الإكوادور ضد السنغال – 29 نوفمبر – 5 مساء – ملعب خليفة الدولي – الأولى

إيران ضد أمريكا – 29 نوفمبر – 9 مساء – ملعب الثمامة – الثانية

إنجلترا ضد ويلز – 29 نوفمبر – 9 مساء – ملعب أحمد بن علي – الثانية

الدنمارك ضد أستراليا – 30 نوفمبر – 5 مساء – ملعب الجنوب – الرابعة

فرنسا ضد تونس – 30 نوفمبر – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – الرابعة

السعودية ضد المكسيك – 30 نوفمبر – 9 مساء – ملعب لوسيل – الثالثة

بولندا ضد الأرجنتين – 30 نوفمبر – 9 مساء – ملعب 974 – الثالثة

كندا ضد المغرب – 1 ديسمبر – 5 مساء – ملعب الثمامة – السادسة

كرواتيا ضد بلجيكا -1 ديسمبر – 5 مساء – ملعب أحمد بن علي – السادسة

اليابان ضد إسبانيا – 1 ديسمبر – 9 مساء – ملعب خليفة الدولي – الخامسة

ألمانيا ضد كوستاريكا – 1 ديسمبر – 9 مساء – ملعب البيت – الخامسة

كوريا الجنوبية ضد البرتغال – 2 ديسمبر – 5 مساء – ملعب المدينة التعليمية – الثامنة

غانا ضد اوروجواي – 2 ديسمبر – 5 مساء – ملعب الجنوب – الثامنة

صربيا ضد سويسرا – 2 ديسمبر – 9 مساء – ملعب 974 – السابعة

الكاميرون ضد البرازيل – 2 ديسمبر – 9 مساء – ملعب لوسيل – السابعة

مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022

ستبدأ مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 يوم 3 ديسمبر وتنتهي يوم 6 من الشهر نفسه

مواعيد مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس العالم 2022

أما عن مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس العالم 2022 فإنها تنطلق إعتبارًا من يوم 9 ديسمبر 2022 وتنتهي يوم 10 من الشهر ذاته

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

وعن الدور نصف النهائي فإنه ينطلق بداية من يوم 13 ديسمبر وينتهي بنهاية يوم 14 من الشهر ذاته.

مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم 2022

تقام مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022، يوم 17 ديسمبر 2022

متى موعد المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022؟

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 يوم 18 ديسمبر 2022