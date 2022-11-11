مفاجآت بالجملة.. قائمة منتخب إسبانيا الرسمية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

قائمة منتخب إسبانيا الرسمية

وشهدت قائمة إسبانيا الرسمية التي تم إعلانها اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجارى العديد من المفاجآت النارية أبرزها استبعاد حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، والمدافع سيرجيو راموس ولاعب ليفربول تياجو الكانتارا، وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).