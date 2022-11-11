انت الان تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة الاوروبية والعالمية في معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها في المواجهة المرتقبة بالأخص للإسباني بيب جوارديولا من أجل تحقيق الفوز قبل التوقف الدولي بسبب كأس العالم فيفا قطر 2022.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وبرينتفورد يوم غد السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 في إطار وضمن فعاليات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الكروى الجديد 2022-2023، في المواجهة التي أعلن فيها رابطة الأندية الإنجليزية إقامتها على ملعب استاد الإتحاد.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في الثالثة والنصف عصرًا وآخيرًا بتوقيت الإمارات في الرابعة والنصف عصرًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد حقق فوز صعب في المباراة الماضية على حساب فولهام بهدفين مقابل هدف حيث سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف قاتل في الدقيقة 95 من المباراة ليحقق ثلاثة نقاط غاية في الأهمية ويقترب أكثر من المتصدر آرسنال.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد والحصرى لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي خليل البلوشي على مجريات المباراة.