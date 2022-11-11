انت الان تتابع خبر " عاجل ورسميا"... نجم الأهلي يطالب برحيل في فترة الانتقالات الشتوية بسبب كولر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح الإعلامي ” إسلام صادق ” تصريحات خاصة بشان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التفكير برحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل غفي شهر يناير القادم لعام 2023، وهو اللاعب ” حسام حسن” نظرا لعدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة الى ذلك أيضا خرج اللاعب من حسابات المدير الفني الجديدي السويسري ” مارسيل كولر” في الأعتماد على اللاعب نظرا لوجود أكثر من بديب مميز ويرغب ايضا السويسري في ضم صفقات أخرى كتدعيم للخط الهجومي، فيما يعتمد ” كولر” في المباريات السابقة على كل من اللاعب الدوالي ” محمد شريف ” واالوافد الجديد ” شادي حسين” القادم من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وتابع الإعلامي ” إسلام صادق” باقي تصريحاته قائلا: أن اللاعب حسام حسن بشكل رسمي قد طلب من إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن ” محمود الخطيب” في رحيل عن صفوف الفريق ولو على سبي الإعارة لإعادة مستوى من جديد، والجدير بالذكر أن اللاعب ” حسام حسن” منذ انضمامه الى صفوف القلعة الحمراء لم يحقق النادي الأعلي بطولة رسمية سوى بطولة السوبر للعام الماضي، حيث أنتهت نتيجة المبارة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وتعد هي أول بطولة يحققها اللاعب مع النادي الأهلي بشكل رسمي.

حسام حسن لاعب الأهلي

وفي ساق متص اخر اراد نجم نادي بيراميدز الحالي اللاعب احمد فتحي ختم مسيرته الكروية داخل جدران النادي الأهلي فيما قد كشفت بعض المصادر الخاصة داخل النادي الأهلي في رغبة رجوع اللاعب أحمد فتحي مررة أخرى لصفوف الفريق الأحمر في شهر يناير المقبل والاعتزال يجري العديد من المحاولات من أجل العودة في صفوف الاهلىو بموافقة الإدارة وكان لآخر مباراة مع الفريق بدون انقطاع أو أي خلاف و ذلك تخليدا لتاريخه الطويل داخل جدران النادي خاصة وأنه رحل عن الفريق .