انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها وذلك ضمن فعاليات الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي وخوض منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ويأتي موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وساوثهامبتون يوم غد السبت الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب انفيلد.

وتنطلق فعاليات مباراة لبيفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية في السادسة مساءًا وأخيرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في السابعة مساءًا.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في المواجهة الماضية على حساب فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف وحيد وذلك بفضل اقدام الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل ثنائية المباراة الوحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي أحمد البلوشي.