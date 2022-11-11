انت الان تتابع خبر مفاجأة.. نجم الأهلي يقرر الرحيل في الانتقالات الشتوية بسبب كولر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي إسلام صادق، أن حسام حسن لاعب النادي الأهلي، بدأ التفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم حتى ولو على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والاعتماد على محمد شريف وشادي حسين، في ظل رغبة اللاعب في المشاركة في المباريات.

وأضاف صادق في تصريحات له ببرنامجه البريمو على قناة تن الفضائية، أن ” حسام حسن يبحث الرحيل عن صفوف فريق الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استمراره على مقاعد البدلاء مع السويسري كولر، وعدم مشاركة حسام حسن بشكل أساسي مع الأهلي مع السويسري مارسيل كولر دفعت اللاعب للتفكير في الرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة في يناير “.

حسام حسن لاعب الأهلي

على جانب آخر حصل لاعبي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام بأمر من المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث تقرر أن تكون العودة إلى التدريبات يوم الأحد المقبل 13 من نوفمبر الجاري، استعدادا للمرحلة المقبلة، في ظل توقف بطولة الدوري الممتاز بسبب قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ وبالتزامن مع تجمع المنتخب الوطني وخوضه مباراة ودية أمام بلجيكا يوم الجمعة المقبل 18 من نوفمبر الجاري ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، واستعدادات بلجيكا لبطولة كأس العالم والتي تنطلق خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وكان الأهلي قد أنهى الثلاث جولات الأولى من الدوري الممتاز وهو على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، حيث فاز في أول مباراة في الدوري على الإسماعيلي بهدف نظيف، وبنفس النتيجة حقق الفوز على فريق أسوان، وفاز في المباراة الأخيرة قبل توقف الدوري على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف.