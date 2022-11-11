انت الان تتابع خبر المرشح بقوة للبطولة... منتخب بلجيكا يعلن رسميا عن القائمة المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022/2023 والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 20 نوفمبر وتنهي يوم 18 يناير 2023، ويقوم كل منتخب في هذه الفترة بالاعلان عن القائمة المشاركة في كأس العالم أملا في تحقيق النتيجة المرغوبة، ولم لا؟ تحقيق البطولة الأغلى والاعظم في عالم الساحرة المستديرة، وقد أعلن منتخب بلجيكا أحد المنتخبات المرشحة بقوة للحصول على البطولة عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباريات كاس العالم.

بلجيكا في كأس العالم

يدخل منتخب بلجيكا كاس العالم هذا العام وهو يسعى إلى تحقيق نتيجة أفضل من التي حققها في النسخة الماضية في روسيا والتي خرج فيها من دور نصف النهائي، وقد وقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة بصحبة منتخب كرواتيا، المغرب، كندا، ومن المعلوم أن هذه هي المرة الرابعة عشر التي يشارك فيها منتخب بلجيكا في كأس العالم.

قائمة منتخب بلجيكا

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا عن قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العالم فيفا قطر وقد جاءت القائمة على النحو التالي: