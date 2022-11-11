انت الان تتابع خبر رغبة في الزئير في ارض الدوحة... أسود الأطلس تعلن رسميا عن القائمة المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن اليوم المنتخب العربي الافريقي المغرب عن القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم فيفا قطر، والتي ستنطلق في يوم 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 يناير 2023، ويسعى منتخب اسود الاطلس إلى الوصول لابعد نقطة ممكنة في هذه البطولة وتشريف الكرة العربية والافريقية، حيث أن كل الأنظار في العالم تتجه صوب هذا الحدث الاعظم والأكبر في عالم الساحرة المستديرة.
أسود الأطلس في كأس العالم
أعلن المدرب وليد الركراكي، مدرب منتخب اسود الاطلس، عن القائمة المشاركة في كأس العالم فيفا قطر والتي ستبدأ يوم 20 نوفمبر 2022 وتنتهي 18 يناير 2023، ويعتبر منتخب المغرب واحد من أصل أربعة منتخبات عربية فقط مشاركة في البطولة، بصحبة منتخبات: السعودية، وقطر، وتونس، هذا وقد أوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع منتخب بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.
قائمة منتخب المغرب في كأس العالم
- حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، احمد رضا التكناوتي.
- خط الدفاع: اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، نصير مزراوي، رومان سايس، جواد اليميق، نايف اكرد، اشرف داري، سامي ماي، يحيى عطية الله، بدر باتون لاعب القطر القطري، العائد بعد غياب عن المنتخب في الفترة الماضية.
- خط الوسط: سفيان امرابط، عبدالحميد صابيري، ساليم املاح، عز الدين املاحي، بلال القنوس، يحيى جبران.
- خط الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، امين حارث، عبدالصمد زلزولي، زكريا ابوخلال، الياس شاهين، يوسف النصيري، وليد شاتيجا، عبدالرزاق حمدالله.