انت الان تتابع خبر رغبة في الزئير في ارض الدوحة... أسود الأطلس تعلن رسميا عن القائمة المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن اليوم المنتخب العربي الافريقي المغرب عن القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم فيفا قطر، والتي ستنطلق في يوم 20 نوفمبر وتستمر حتى يوم 18 يناير 2023، ويسعى منتخب اسود الاطلس إلى الوصول لابعد نقطة ممكنة في هذه البطولة وتشريف الكرة العربية والافريقية، حيث أن كل الأنظار في العالم تتجه صوب هذا الحدث الاعظم والأكبر في عالم الساحرة المستديرة.