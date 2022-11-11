انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بطولات ودوريات أوروبية وعربية مشتعلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من الأشخاص معرفة جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع، وتعد من أبرز المباريات التي تتميز كثيراً ويريد متابعتها الكثيرين ويتم مواجهة الكثير من الفرق الرياضية المميزة والهامة، ومن أبرزها مباريات الدوري الإيطالي في جولة 15 بين الدوريين الفرنسي والألماني.

جدول مباريات الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي – كريمونيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

جدول الدوري الفرنسي اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون – نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Connect

جدول الدوري الألماني اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

جدول الدوري الإماراتي اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأهلي دبي – النصر 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS خورفكان – الظفرة 14:45 مصر، 15:45 السعودية AD SPORTS الجزيرة – الوحدة 17:30 مصر، 18:30 السعودية AD SPORTS

مباريات وديه اليوم الجمعة