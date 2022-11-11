انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. بطولات ودوريات أوروبية وعربية مشتعلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من الأشخاص معرفة جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع، وتعد من أبرز المباريات التي تتميز كثيراً ويريد متابعتها الكثيرين ويتم مواجهة الكثير من الفرق الرياضية المميزة والهامة، ومن أبرزها مباريات الدوري الإيطالي في جولة 15 بين الدوريين الفرنسي والألماني.
جدول مباريات الدوري الإيطالي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إمبولي – كريمونيزي
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
جدول الدوري الفرنسي اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ليون – نيس
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports Connect
جدول الدوري الألماني اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند
|21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
جدول الدوري الإماراتي اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب الأهلي دبي – النصر
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|AD SPORTS
|خورفكان – الظفرة
|14:45 مصر، 15:45 السعودية
|AD SPORTS
|الجزيرة – الوحدة
|17:30 مصر، 18:30 السعودية
|AD SPORTS
مباريات وديه اليوم الجمعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|البحرين – كندا
|16:30 مصر، 17:30 السعودية
|البحرين الرياضية