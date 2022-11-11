انت الان تتابع خبر صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.. خليك اول واحد يعرفها ماكينة أهداف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن أحد المصادر في النادي الأهلي عن أول الصفقات بالأحمر عن أول صفقات الفريق عن طريق موسم انتقالات الشتوي القادم، وقال المصدر من خلال العديد من التصريحات الصحفية أنه يتم التعاقد مع العديد من اللاعبين.

الأهلي يطلب وفد الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم

وكشف أحد المصادر من خلال التصريحات الصحفية أن الإيفواري ديفيد فوقانا مهاجم مولده في النرويج وهو يقترب كثيراً من الانضمام الأحمر في يناير، وأيضاً استقبل الأهلي اليوم الأربعاء وفد الاتحاديين الدولي الإفريقي الخاص بكرة القدم، وتم استقبال أيضاً وقد من الضيوف المهندس خالد مرتجي وهو أمين صندوق النادي والكثير من المميزين.

وأما عن الزيارة التي جاءت إلى النادي الأهلي هي التي تعمل على طلب وفد الاتحادين الدولي والإفريقي بكرة القدم ليتم زيارة مقر النادي، وأنه جاء في نهاية الدوري الخاص بنهاية بالقانون الدولي لكرة القدم نظراً لقيم الأهلي وتاريخية الكبير سواء محلياً أو عالمياً أو إفريقياً.