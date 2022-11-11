ريال مدريد يستعيد انتصاراته بثنائية أمام قادش
حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف في الجولة 14 من مسابقة الدوري الإسباني يوم الخميس قبل توقف المنافسة خلال كأس العالم 2022.
وسجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 70 سدد توني كروس كرة من خارج المنطقة سكنت شباك الضيوف، قبل أن يقلص لوكاس بيريز النتيجة بتسجيله هدف قادش الوحيد في الدقيقة 81.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة، بينما بقي قادش في المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.
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