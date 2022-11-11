يونايتد يتأهل إلى ثمن نهائي كأس الرابطة
صعد مانشستر يونايتد للدور الرابع "ثمن النهائي" في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم عقب فوزه المثير 4 - 2 على ضيفه أستون فيلا، يوم الخميس في الدور الثالث للمسابقة.
وبادر أولي واتكينز بالتسجيل لمصلحة أستون فيلا في الدقيقة 48 غير أن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أدرك مانشستر يونايتد التعادل من خلال أنتوني مارسيال في الدقيقة التالية.
وعاد أستون فيلا للتقدم من جديد بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ديوغو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.
وسرعان ما تعادل مانشستر يونايتد من جديد، عقب تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.
وأنهى مانشستر يونايتد اللقاء لمصلحته في النهاية، بعدما أحرز برونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 78 و90 على الترتيب.
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