يوفنتوس يهزم فيرونا ويقتحم المربع الذهبي
واصل يوفنتوس انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 1 - صفر على مضيفه فيرونا، يوم الخميس، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي حقق انتصاره الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامس على التوالي، رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم في جدول الترتيب من المركز السابع للمركز الثالث.
في المقابل، توقف رصيد فيرونا، الذي واصل انهياره في المسابقة، عقب تلقيه خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الحالي والتاسعة على التوالي، عند 5 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
وارتدى مويس كين ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 60، فيما أنهى الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد أليكس ساندرو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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