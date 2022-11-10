الدوري الإسباني: سوسيداد يعمِّق جراح إشبيلية
عمَّق ريال سوسييداد جراح مضيفه إشبيلية المنقوص، بفوزه عليه 2-1، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأحرز هدفي ريال سوسيداد كل من الكسندر سورلوز في الدقيقة 20، وبرايس مينديز 36، فيما سجل هدف إشبيلية الوحيد رافا مير في الدقيقة 90، وعرفت المباراة إكمال إشبيلية للعب بتسعة لاعبين بعد طرد إثنين من اللاعبين هما راكيتيتش في الدقيقة 28 وتانغوي نيانز في الدقيقة 34.
بهذه النتيجة، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة 26 ليقفز للمركز الثالث مؤقتا فيما بقي إشبيلية في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.
ولحساب الجولة ذاتها، فاز فريق ألميريا على خيتافي بهدف دون رد، سجله ليو بابتيستاو في الدقيقة 26، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر من المسابقة، فيما توقف خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.
وفاز فياريال على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد، سجله بنجامين ليكومت لاعب إسبانيول بالخطأ في مرمى فريقه، ليرفع فياريال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف إسبانيول في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.
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