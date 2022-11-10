قصة تخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته.. تفاصيل سقوطه من المنور

مصرع حازم الحديدي

وابتعد وكيل اللاعبين حازم الحديدي أثناء الفترة الأخيرة عن مباشرة كل الأعمال في المجال الرياضي، وأيضاً تسويق، وهذا بسبب مروره بالعديد من الأزمات والمشكلات النفسية، وتغيرت جميع طباعة وأصبح لا يبتسم مثلما كان متميز في الوسط الرياضي.

وحصلت مديرية أمن الجيزة على اخطاراً من شرطة النجدة، وهذا بسبب سقوط شاب من الدور الـ 10 في شارع محي الدين أبو العز في منطقة دائرة قسم شرطة الدقي داخل منور عقار، وأعلنت الأجهزة الأمنية في الجيزة عن تفاصيل الحادث وأنه لقى مصرعه صباح اليوم بقفزة من الطابق العاشر في الدقي بسب معاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.