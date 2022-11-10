انت الان تتابع خبر قصة تخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته.. تفاصيل سقوطه من المنور والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسبب قصة تخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته في حالة من إثار الجدل الكبير، حيث أنه تم العثور على جثتاه في منور داخل مسكنة بالدقي، واتضح أنه سقط من الدور الـ 10، وتخلص من حياته بسب مروره بمرض نفسي حاد، وكان يعاني من أزمة شديدة منذ شهرين، وهو كان يتردد بشكل مستمر على بعض الأطباء النفسيين بشكل دائم.
إصابة الحديدي بأزمة نفسيه واكتئاب وابتعاد عن الأضواء
وابتعد وكيل اللاعبين حازم الحديدي أثناء الفترة الأخيرة عن مباشرة كل الأعمال في المجال الرياضي، وأيضاً تسويق، وهذا بسبب مروره بالعديد من الأزمات والمشكلات النفسية، وتغيرت جميع طباعة وأصبح لا يبتسم مثلما كان متميز في الوسط الرياضي.
مصرع حازم الحديدي
وحصلت مديرية أمن الجيزة على اخطاراً من شرطة النجدة، وهذا بسبب سقوط شاب من الدور الـ 10 في شارع محي الدين أبو العز في منطقة دائرة قسم شرطة الدقي داخل منور عقار، وأعلنت الأجهزة الأمنية في الجيزة عن تفاصيل الحادث وأنه لقى مصرعه صباح اليوم بقفزة من الطابق العاشر في الدقي بسب معاناته من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة.