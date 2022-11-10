انت الان تتابع خبر رد صادم من كلوب بخصوص بيع ليفربول : كنت عارف وهذا هو مصيري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، على قرار المجموعة المالكة للنادي “فينواي سبورت جروب” ببعيه الريدز.وقال كلوب في تصريحات بعد فوز ليفربول على ديربي كاونتي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء في الدور الثالث لبطولة رابطة المحترفين الإنجليزية أن ملاك النادي قالوا أننا نبحث عن مستثمرين وليس عن بيع كما يقال، أعلم ذلك من فترة ليست بالبعيدة قبل الإعلان عن ذلك.

وأضاف مدرب ليفربول هذه فكرة جيدة وذلك لن يفسد الاستعداد بالفريق خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه ملتزم بعقد مع النادي حتي في حال تغيير إدارة النادي أو بيعه.