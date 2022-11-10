موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، الفريق الأول لكرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا في الدور الثالثة من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجديد 2022-2023 على أرضية ملعب أولد ترافورد.ويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام أستون فيلا لبلوغ دور القادم من البطولة المحلية

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: