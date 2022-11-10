موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - تقام مساء اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، مباراة مصيرية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره قادش في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي.ويسعي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكتيبة الملكي في تحقيق الفوز في هذا المباراة من تقليص الفارق بينه وبين المتصدر برشلونه.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني: