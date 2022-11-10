انت الان تتابع خبر آخر تطورات موقف الزمالك تجاه إمام عاشور.. صدمة كبيرة والأزمة اتعقدت زيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي إسلام صادق أن أزمة إمام عاشور لاعب فريق الكرة في نادي الزمالك، لم تنتهي إلى الوقت الحالي، ويوجد حالياً حالة خلاف على المقابل المادي الذي يوجد بين الطرفين لتعديل العقد الخاص به أثناء الفترة المقبلة.

فيريرا يضع شرط للتعاقد مع بعض اللاعب الجدد

وأعلن الإعلامي إسلام صادق من خلال برنامج “البريمو” على قناة تن الفضائية، قائلاً “‘إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يتمسك بالحصول على مقابل مادي مرضي بالنسبة له في العقد الجديد مع نادي الزمالك وهو ما نقله اللاعب لإدارة ناديه لتنفيذ رغباته قبل التجديد بشكل رسمي، هناك فوارق مالية بين ما عرضه نادي الزمالك وبين رغبة إمام عاشور وهناك جلسة مع اللاعب منتظرة خلال الفترة القادمة”.

وحرص فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على وضع شرط أساسي للتعاقد مع الصفقات الجديدة أثناء المواسم الشتوية القادمة، وكتب أحمد حسن نجم الكرة السابق من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس ”بوك”، قائلاً فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل”.