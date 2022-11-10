انت الان تتابع خبر بالفيديو.. كهربا سيسدد العقوبة بشكل كامل.. شبانة كشف المستورة والحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة إي تي سي الفضائية، بالكشف عن حقيقة أن كهربا سيسدد العقوبة بشكل كامل، وتعد من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها مؤخراً.

قيمة غرامة كهربا للنادي الأهلي

وأكد شبانة أن غرامة كهربا لاعب الأهلي تكون لصالح نادي الزمالك، وسوف يتحمل نصفها فقط، وأنه لا صحة لكل ما انتشر حول أي شيء من هذه الأمور في هذه القضية وهي التي يريد أن يعرفها الجميع وتشغل بال جميع الرياضين.

وأجزم شبانة أن كهربا سوف يدفع نصف الغرامة فقط والنصف الآخر سوف يتحمله ناديه البرتغالي السابق أفيش، وقال أن موضوع كهربا في الأهلي انقضى، وأيضاً قرر الأحمر أن يحل المشكلة بأن يتم العمل على دفع الغرامة ويلعب حيث أنه تم تقيده في القائمة الخاصة بالفريق للموسم الجديد، وهذا جاء بقرار من مجلس الإدارة.