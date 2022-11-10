إنتر ميلان يمطر شباك بولونيا بسداسية

إنتر ميلان يمطر شباك بولونيا بسداسيةأمطر فريق إنتر ميلان شباك ضيفه بولونيا بستة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فاجأ المدافع اليوناني تشارالامبوس ليكوجيانيس أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لفريقه بولونيا عند الدقيقة 22، ولكن رد "النيراتزوري" جاء سريعا وقاسيا، فقد أدرك المهاجم البوسني إدين دجيكو التعادل بعد أربع دقائق فقط. وأضاف زميله المدافع فيديريكو ديماركو هدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (36 و49) وتخللهما هدف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجله في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وعزز لاعب خط الوسط التركي هاكان تشالهان أوغولو تقدم إنتر ميلان بتسجيله الهدف الخامس له بحلول الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ومن ثم اختتم المدافع الألماني روبن جوسينس مهرجان الأهداف بتسجيله السادس في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وصب فريق إنتر ميلان جام غضبه على ضيفه بولونيا، بعد الهزيمة المثرة التي مني بها أمام مضيفه يوفنتوس في الجولة الماضية "للكالتشيو"، ليرفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني نادي بولونيا بالهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.