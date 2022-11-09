انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل فى يناير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فى مفاجأة كبيرة لمشجي ومحبي نادي الزمالك، قد تكشف فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عن رحيل نجم الفريق حمزة المثلوثي، خاصة بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء ولم يحسم البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق قراره النهائي بشأن مصير اللاعب.

وطلب فيريرا تأجل حسم مصير اللاعب من أجل اعطائه الفرصة لإثبات مستواه فى المستطيل الأخضر فى ظل تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية، ففي حال ظل مستواه كما هو سيكون مصيره الرحيل فى يناير المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي فى مساء الخميس الموافق الاول من شهر ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى فيريرا لمعالجة الأخطاء وتصحيح المسار من خلال تلك المواجهة خاصة بعد التعادل الإيجابي الاخير أمام إنبي فى لقاء الجولة الرابعة من بطولة الدوري وقبلها الخسارة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي فى كأس السوبر المصري الذي خاضه الابيض باعتباره بطلا للدوري الممتاز ولكاس مصر، فيما شارك فيه الأهلي باعتباره وصيف البطولتين، وذلك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.

كما يدرس فيريرا خوض وديتين خلال فترة التوقف الدولي من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين خاصة بعد الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية، وسوف يتم تحديد عدد المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.