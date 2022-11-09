انت الان تتابع خبر رسالة هامة من الاتحاد السنغالي للجماهير المصرية بشأن «ساديو ماني» والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم، رسالة هامة للجماهير المصرية لدعمهم ومساندتهم للاعب السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ الألماني، بعد إصابته في مباراة فريقه العملاق البافاري ضد فيردر بريمن، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الألماني، أمس الثلاثاء، حيث تحوم الشكوك حول مشاركته في مونديال كأس العالم المقرر انطلاقه بعد 11 يومًا بدولة قطر، خاصة بعد تأكيد غيابه عن مواجهة شالكة المقبلة.

رسالة شكر من الاتحاد السنغالي للجماهير المصرية

وقال الاتحاد السنغالي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام فيكتور سي سيسيه يقدم الشكر الخاص للجماهير المصرية وشعب مصر لدعمهم ودعواتهم من أجل مشاركة ساديو ماني في كأس العالم 2022، مضيفًا: “نرى ردود أفعال قوية من المصريين ونتمنى أن يتعافى اللاعب في أسرع وقت ويشارك منتخبه في المونديال القطري”.

غياب اللاعب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

وكانت قد أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم غياب اللاعب ساديو ماني عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022 بقطر بعد إصابته في مباراة بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن، موضحة أن جناح العملاق البافاري يعاني إصابة في الأوتار، مضيفة أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال سيعلن قائمة المنتخب الجمعة المقبلة.

التشخيص النهائي لإصابة ساديو ماني

وجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ، كان قد أعلن التشخيص النهائي لإصابة جناح فريقه ساديو ماني، موضحًا أنه تعرض لإصابة في الشظية للقدم اليمنى، مؤكدًا أنه سيقوم بالعديد من الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة.

السنغال في مونديال قطر 2022

ويلعب منتخب السنغال، في مونديال كأس العالم القطري 2022، في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور، حيث يبدأ مشواره بملاقاة هولندا في الـ21 من شهر نوفمبر الجاري.