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رياض - احمد صلاح - حمد بن جاسم: هذه الدول تآمرت على قطر لإفشال كأس العالم، أوضح رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إنّه في ضوء التزامن مع اقتراب افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، فإنه يتذكر بأسف قيام بعض الحملات المريرة لإحباط ذلك الحدث الضخم، وقد أكد على جاهزية كافة أجهزة الدولة على استضافة البطولة العالمية، وسوف نتعرف بشكل مستفيض على كافة المستجدات خلال سطورنا اللاحقة.
ملاحظات حمد بن جاسم على البطولة
- في ضوء مجهودات دولة قطر للتجهيز البطولة. فقد أوضح السياسي القطري البارز، إلى اهتمامه ببطولة كأس العالم التي سوف تستضيفها بلاده قريبا.
- وأكد أنه على الرغم من وجود القليل من الملاحظات وبعض جوانب النقد لدى بعض المواطنين الغيورين على بلادهم، إلى أنه يوجد العديد من الإنجازات التي لابد من الالتفات إليها.
- واستطرد القول إنه خلال الفترات الماضية ما تحقق من مجهودات يعتبر أهم بكثير من أخطاء سابقا.
- وفي السياق ذاته، فقد نوه إلى ضرورة تصحيح تلك الأخطاء وعدم تكرارها بالمستقبل.
تنبيهات السياسي القطري لإنجاز البطولة
- في ضوء تصريحات حمد بن جاسم، فقد شدّد على أنه مع تكالب عدة دول بغرض إحباط وإفشال بطولة كأس العالم، فلابد من الإنفاق على أن دولة قطر قد تجاوزت العديد وحققت بالفعل عدة إنجازات تستحق الإشادة.
- ومما سبق فيجب أن يحتذى بذلك ونأخذ دفعة للسير قدما نحو الأمام.
- وأوضح أنه من المتوقع وجود حملات جديدة، تعتمد على شن الهجوم والنقد الممنهج خلال فترة البطولة.
- وذلك من خلال التقليل من الإنجاز والإعلان عن وجود كثير من الأخطاء، وقام بالتنبيه إلى ضرورة عدم الانسياق لذلك الأمر أو النظر إليه.
بذلك نكون قد انتهينا من عرض اخر تصريحات حمد بن جاسم: هذه الدول تآمرت على قطر لإفشال كأس العالم، وذلك في سياق إقامة بطولة كأس العالم.