انت الان تتابع خبر حمد بن جاسم: هذه الدول تآمرت على قطر لإفشال كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حمد بن جاسم: هذه الدول تآمرت على قطر لإفشال كأس العالم، أوضح رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إنّه في ضوء التزامن مع اقتراب افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر، فإنه يتذكر بأسف قيام بعض الحملات المريرة لإحباط ذلك الحدث الضخم، وقد أكد على جاهزية كافة أجهزة الدولة على استضافة البطولة العالمية، وسوف نتعرف بشكل مستفيض على كافة المستجدات خلال سطورنا اللاحقة.