انت الان تتابع خبر القنوات المفتوحة لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 بقطر.. ومفاجأة في ضربة البداية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022، حيث تنطلق شارة البدء في 20 نوفمبر الحالي ويستمر إلى 18 ديسمبر، وخلال تلك الأيام يسعى محبو ومتابعو كرة القدم إلى البحث عن القنوات المفتوحة التي ستذيع مباريات كأس العالم 2022، على أقمار الأموس واليوتيلسات والهوتبيرد.

وتقام فعاليات مونديال كأس العالم 2022 في أول دولة عربية للمرة الأولى في تاريخ نسخ المونديال وتنقل قنوات بي إن سبورت جميع فعاليات كأس العالم 2022، إلا أن هناك بعض القنوات التي ستنقل بعض مباريات المونديال، وتشارك 4 منتخبات عربية في كأس العالم 2022 وهي منتخبات تونس وقطر والسعودية والمغرب، ويغيب عن هذه النسخة منتخب الجزائر والمنتخب المصري.

القنوات المفتوحة لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 بقطر

إذاعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم على قناة بي إن سبورت المفتوحة

ويشارك في هذه النسخة 32 منتخبا من جميع أنحاء العالم إلى أنها ستكون 64 منتخبا بدءا من 2026، وستجمع المباراة الافتتاحية بين كل من قطر والإكوادور وأعلنت الشبكة الناقلة للبطولة عن إذاعة المباراة على القناة المفتوحة وعلى قنوات الكأس المفتوحة.

وأعلنت بعض القنوات المفتوحة عن إذاعة بعض مباريات كأس العالم 2022 على الرغم من أن الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط هي بي إن سبورت، وهذه القنوات هي ” RTSH،TyC Sports، AMPTV، SBS، ORF، İTV، Belteleradio، Red، Uno، Unitel Bolivia، BHRT، TV Globo، Kristal-Astro، BNT، Nova”، تلفزيون الصين المركزي، Migu، Bell Media، ،TVK، تلفزيون كاراكول، تلفزيون آر سي إن، Teletica، HRT، TV Direct 13، CyBC، ČT، دي آر، TV 2، Teleamazonas، TCS، ERR، تي أف 1، بي إن سبورتس فرنسا.