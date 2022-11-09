انت الان تتابع خبر "مفيش كلام المرادي".. أول رد فعل من محمد صلاح بعد وقوع ليفربول أمام ريال مدريد مرة أخرى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من منا لا يعرف اللاعب محمد صلاح،فهو لاعب مصري مشهور وقد حل النجم المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الخامس في ترتيب قائمة ال 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في عام الجاري 2022،وفي هذا الصددالتزم لاعب فريق ليفربول ونجم منتخب مصر محمد صلاح الصمت،وذلك بعد وقوع الريدز مع فريق ريال مدريد في دور ال 16في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذلك في مواجهة مكررة بين الفريقين خلال الموسم السابق حينما التقيا في نهائي النسخة السابقة من بطولة دوري أبطال أوروبا،وفاز فريق ريال مدريد حينها بهدف مقابل لا شيء،وخرج صلاح في تصريحات قبل مواجهة الريال في الموسم السابق بأنه يسعى للثأر لهزيمة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

حيث قد هزم الريال ريفالبول حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وهذه المباراة هي التي تم إصابة محمد صلاح الشهيرة أمام مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس،وقد صرح صلاح في الموسم الماضي قبل المباراة بأهمية هذه المباراة بالنسبة له،وذلك للثأر ورد الاعتبار لفريق ليفربول الإنجليزي.

حيث خرج بتصريح يقول في أن فريق ليفربول لديه حساب ويجب تصفيته،ولكن للأسف الشديد فتصريحات اللاعب محمد صلاح كانت مثل اللعنة التي رافقته بعد خسارة هذه المباراة في الموسم السابق حين ضاع اللقب من فريق ليفربول أمام فريق ريال مدريد.

مباريات صلاح مع الفرق الإسبانية

وكما يعلم الكثير من الناس فإن اللاعب محمد صلاح قد لعب العديد من المباريات أمام الفرق الإسبانية،حيث تصل إلي 19 مباراة لعبها بقمصان فريق روما وليفربول وفيورنتينا،وكانت هذه المباريات بين دوري الأبطال وكذلك الدوري الأوروبي،وانتصر محمد صلاح في خمس مباريات فقط مع تسجيل 4 أهداف.