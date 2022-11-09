الآن now الشوط الأول.. بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت yalla shoot || مشاهدة لعبة العراق والمكسيك بث مباشر ودية اليوم يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت Iraq Vs Mexico، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج البث المباشر لمشاهدة لعبة العراق والمكسيك اليوم في وديات المنتخبات ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس العالم الذي يتبقي لها اثني عشر يوماً فقط، يستضيف ملعب مونتفيل في مدينة جيرونا بإسبانيا أحداث لعبة العراق والمكسيك الودية بث مباشر يلا شوت، يواجه منتخب اسود الرافدين فريق الاكوادور في يوم 12 نوفمبر خلال مباراة ودية أيضاً ثم يعود إلي البصرة لمواجهة منتخب كوستاريكا في يوم 17 نوفمبر وقبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة جداً، فشل المنتخب العراقي في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بالدوحة بينما وصل المنتخب المكسيكي للبطولة حيث أنه وقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الأرجنتين وبولندا، ومن المتوقع أن تشهد لعبة العراق والمكسيك بث مباشر اليوم حماس كبير وإثارة رغم قوة المنتخب المكسيكي البارزة والتي يتفوق بها علي منتخب العراق، سوف يحاول المنتخب المكسيكي اليوم أن يبلي حسنا لزيادة الثقة في أقدام لاعبيه لاعبيه قبل إنطلاق البطولة الأهم، يتواجد المنتخب السعودي في مجموعة منتخب المكسيك لذ قرر الاخير مواجهة بعض المنتخبات العربية للاحتكاك بتلك المدارس وتسهيل مهمته الأهم أمام الأخضر ، في حين يأمل منتخب العراق أن يثبت ذاته ويحرج المنتخب المكسيكي الذي يتواجد في معسكر تدريبي في اسبانيا منذ أسبوع مضي، بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت.

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مشاهدة لعبة العراق والمكسيك يلا شوت، تم الإعلان منذ أيام قليلة عن المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي وهو الإسباني خيسوس كاساس مدرباً لمنتخب سود الرافدين في تجربة جديدة بالنسبة للطرفين، لكنه سيكتفي بمتابعة لعبة العراق والمكسيك بث مباشر اليوم قبل ان يبدأ مهمته رسمياً مند 2023 في بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة جنوب البلاد والتي يحضر لها أيضاً المنتخب العراقي بشكل كبير من خلال بعض المباريات الودية، وتقابل منتخب العراق والمكسيك في مباراة واحدة من قبل والتي كانت في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بهدف نظيف لصالح المنتخب المكسيكي، وتترقب الجماهير العراقية لعبة منتخب بلادهم أمام منتخب ليس بالسهل ولديه العديد من الإمكانيات والأسماء البارزة، بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت.

بث مباشر لعبة العراق والمكسيك الآن، أعلن مدرب المنتخب العراقي الذي يتولي مهمة القيادة الفنية عن قائمة اللاعبين في المباراتين الوديتين في اسبانيا حيث شملت 25 لاعباً كالآتي: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى.كما تضم القائمة اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب وهم الكسندر اوراها الآي فاضل عمار محسن امير العماري، بث مباشر لعبة العراق والمكسيك يلا شوت.

لعبة العراق والمكسيك بث مباشر يلا شوت

بث مباشر لعبة العراق والمكسيك يلا شوت، يمكنكم مشاهدة مباراة العراق والمكسيك مباشرة عبر قناة العراقية الرابعة في تمام الساعة:

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مباراة العراق والمكسيك بث مباشر

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مر الكثير ويتبقي القليل علي إنطلاق فعاليات الشوط الأول من مباراة العراق والمكسيك بث مباشر في وديات المنتخبات ضمن خطة الاستعداد لما هو قادم حيث أنه لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي فور نزوله بالنسبة للمنتخب العراقي بث مباشر ، وسوف نتابع معكم كافة التفاصيل وكل ما هو جديد بخصوص مواجهة العراق والمكسيك بث مباشر ، ترقبوا معنا الدقائق القادمة لمعرفة كل جديد.

العراق والمكسيك بث مباشر كورة لايف

أعلن المدرب المؤقت المنتخب العراقي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الودية أمام المكسيك والتي جاءت كالآتي: حراس المرمى : جلال حسن،الدفاع : علي فائز ، مناف يونس ، كرار عامر ، أحمد عبد الحسين ، حمزة عدنان.الوسط : أمجد عطوان ، محمد قاسم ، حسين جبار ، أبراهيم بايش.الهجوم : أيمن حسين .