انت الان تتابع خبر"كفاية عليك".. اتحاد الكرة يحسم مصير عصام الحضري مع منتخب مصر الأولمبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالتأكيد إن كنت تحب كرة القدم أو حتى تعرف بعض الأخبار القليلة عنها في مصر،فستعرف عصام الحضري حيث كان لاعب كرة وحارس مرمى مشهور،كما قد تم تعيينه كمدرب لحراس منتخب مصر الأولمبي ضمن الجهاز الفني للبرازيلي روجيرو ميكالي في شهر أغسطس الماضي 2022.

ولكن اتحاد كرة القدم المصري قد حسم مصير عصام الحضري بشأن استمراره في منصبه مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة،وبالتأكيد فالعديد من الناس يتساءل عن الأمر وإن كان الحضري سيستمر مع المنتخب الأولمبي أم لا،وسنكشف لكم تفاصيل الموضوع في الأسطر القادمة.

رحيل عصام الحضري عن المنتخب المصري الأولمبي

تم ذكر الأزمة التي كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة بين كلٍ من روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي وعصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي،حيث نشب خلاف بينهم بسبب عدد حراس المرمى الذي من المقرر اصطحابهم في معسكر شهر نوفمبر الجاري.

أزمة راتب عصام الحضري

نشبت أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي والاتحاد المصري للكرة،حيث أراد عصام الحضري أن يحصل على نفس الراتب الذي كان يحصل عليه مع منتخب مصر الأول،وهذا الأمر قد تم رفضه من جهة اتحاد الكرة المصري،وقد تم احتواء الأمر من جهة محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة،حيث رفع راتبة ل 10000 جنيه،ولكن رغم ذلك فإن ما صدر عن عصام الحضري لن يكون في صالحه.

اتحاد الكرة المصري

وقال الإعلامي كريم شحاتة أن اتحاد الكرة المصري قد استقر بالفعل على رحيل مدرب حراس المرمى عصام الحضري من منصبه في المنتخب الأولمبي المصري،كما سوف يتم الإعلان عن ذلك خلال الساعات القليلة القادمة،هذا وقد تم الكشف عن طلب من جهة المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي حيث طالب برحيل مدرب حراس المنتخب عصام الحضري من الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأولمبي.