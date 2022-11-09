0 : 1 نتيجة مباراة قطر وألبانيا الودية الدولية الأخيرة استعداد لكأس العالم اليوم الأربعاء 2022/11/9

انت الان تتابع خبر0 : 1 نتيجة مباراة قطر وألبانيا الودية الدولية الأخيرة استعداد لكأس العالم اليوم الأربعاء 2022/11/9 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - متابعة نتيجة مباراة قطر وألبانيا الودية الدولية الأخيرة فقد خاض المنتخب القطري مباراته الأخيرة الودية الدولية أمام منتخب ألبانيا يوم الأربعاء 9 نوفمبر، ويلتقي منتخب قطر ضد ألبانيا على ملعب ماربيلا بإسبانيا، ويأمل المنتخب القطري في تحقيق أكبر استفادة ممكنة في الصدامات العنيفة، فيما يطمح منتخب ألبانيا في تحقيق انتصار كبير ومثير للحفاظ على المستوى الدولي.

متابعة نتيجة مباراة قطر وألبانيا الودية الدولية الأخيرة

انتهى الشوط الاول بفوز منتخب قطر بهدف نظيف سجله اللاعب’37 المعز علي عبدالله من ضربة جزاء فى الدقيقة 37

نتيجة مباراة اليوم حيث المنتخب القطرى يسعى لمواصلة تأهيله نحو الإنجاز التاريخى خاض منتخب قطر لقاءه الودى الأخير الودى الدولى قبل انطلاقة بطولة كأس العالم البطولة التي يستضيفها منتخب العنابى على أرضه في الفترة 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، ويأمل منتخب العنابى في تحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، كما يسعى الفريق في تحقيق أكبر استفادة ممكنة لرفع مؤهلات اللاعبين والتوقف على مدى استعداداتهم للمشوار المونديالى القادم.

نتيجة مباراة قطر وألبانيا الودية الدولية

كان منتخب قطر قد بدء مشواره الودى الدولى منذ مارس الماضى، حيث واجه منتخب بلغاريا وفاز عليه بنتيجة 2-1، ثم بعدها بأيام قليلة واجه سلوفينيا وتعادل معه سلبيا، وفى نهاية يوليو خاص لقاء ودى أمام لاتسيو الإيطالى وتعادل معه سلبيا بدون أهداف.

تشكيل مباراة قطر وألبانيا