انت الان تتابع خبر ضربة البداية.. هل يعانق كريستيانو رونالدو كأس العالم للمرة الأولى فى قطر؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفصلنا أيام قليلة على بدء العرس الكروي العالمي الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة ألا وهو انطلاق كأس العالم قطر 2022، والمقرر له يوم 20 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر وذلك بمشاركة 32 منتخبا، وبالرغم من أن منتخبنا المصري لن يتواجد فى كأس العالم هذه النسخة إلا أن محبي ومتابعي الكرة ينتظرون بفارغ الصبر انطلاقها ومعرفة حامل اللقب فى النهاية.

ويعد منتخب البرتغال من أكثر المنتخبات التي يتابعها العالم بسبب مشاركة عدد من النجوم البارزين حول العالم والذي يعد كريستيانو رونالدو أبرزهم، ويدخل البرتغال هذه النسخة لتكون هي الثامنة فى تاريخه، ويأمل فى تحقيقها للمرة الأولى خاصة أن هذه النسخة هي الاخيرة بالنسبة لصاروخ ماديرا.

ويتواجد منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثامنة برفقة كلا من اوروجواي وغانا وامريكا الجنوبية، ويستهل المنتخب مشوار فى البطولة بمواجهة غانا.

قائمة البرتغال المشاركة في كأس العالم قطر 2022

وتضم قائمة البرتغال كلا من: فى حراسة المرمى، ديوجو كوستا، جوزيه سا، روى باتريشيو.

وفى خط الدفاع، دييجو دالوت، جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، بيبي، روبن دياز، تياجو دجالو، نونو مينديش، ورافائيل جيريرو.

وفى خط الوسط كلاً من: جواو بالينيا، روبن نيفيز، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو ماريو، ماتيوس نونيز، فيتينا، ووليام كارفاليو.

وفى خط الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو، دييجو جوتا، بيدرو نيتو، جواو فيليكس، رافا سيلفا، رافائيل لياو، وريكاردو هورتا.

موعد مباراة البرتغال ضد غانا

ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال وغانا يوم الخميس الموافق 24 من شهر نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ستاد “974”.