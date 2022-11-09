انت الان تتابع خبر اتفرج بالمجان.. جدول مباريات كاس العالم 2022 المنقولة على beIN Sports النايل سات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جدول مباريات كاس العالم 2022 بالتزامن مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر، فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور العربي بشكل خاص بالتعرف على تفاصيل المباريات المقرر ان يتم نقلها مجانا على شبكة قنوات بي ان سبورت، فنجد ان كافة الجماهير التي لم تتمكن من السفر إلى قطر لمشاهدة مونديال 2022، يمكنها أن تقوم بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم وذلك من خلال ان يتم الاشتراك في قنوات beIN Sports، وسوف مستعرض من خلال هذه السطور المباريات التي تنقل عبر شاشة قنوات بي ان سبورت مجانا.

وقد جاءت الكثير من التقارير خلال الفترة الاخيرة تشير إلى أن الشبكة القطرية، من المقرر ان تنقل مجموعة من المباريات في نسخة كأس العالم قطر 2022، بشكل مجاني، وذلك كما هو الحال في بطولات كأس العالم السابقة التي امتلكت حقوقها، حيث أنها سوف تقدم للجمهور العربي فرصة هامة لكي يتم مشاهدة ما يصل من 28 من أصل 64 مباراة مختلفة في كأس العالم بصورة مجانية، ومن المقرر ان يتم انطلاق بطولة كأس العالم بداية من يوم العشرين من شهر نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.

مباريات دور المجموعات كأس العالم 2022

المباراة الموعد قطر – الإكوادور الأحد 20 نوفمبر 2022

19:00 السعودية، 18:00 مصر الولايات المتحدة – ويلز الإثنين 21 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر فرنسا – أستراليا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر بلجيكا – كندا الأربعاء 23 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر البرازيل – صربيا الخميس 24 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر إنجلترا – الولايات المتحدة الجمعة 25 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر فرنسا – الدنمارك السبت 26 نوفمبر 2022

19:00 السعودية، 18:00 مصر الأرجنتين – المكسيك السبت 26 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر بلجيكا – المغرب الأحد 27 نوفمبر 2022

16:00 السعودية، 15:00 مصر إسبانيا – ألمانيا الأحد 27 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر البرتغال – أوروجواي الإثنين 28 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر ويلز – إنجلترا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر تونس – فرنسا الأربعاء 30 نوفمبر 2022

18:00 السعودية، 17:00 مصر بولندا – الأرجنتين الأربعاء 30 نوفمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر اليابان – إسبانيا الخميس 1 ديسمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر كوستاريكا – ألمانيا الخميس 1 ديسمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر الكاميرون – البرازيل الجمعة 2 ديسمبر 2022

22:00 السعودية، 21:00 مصر

تردد قناة بي ان سبورتس المفتوحة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

ومن المقرر ان يتم نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر غير شاشة قنوات بي ان سبورت، وسوف يتم نقل مجموعة من المباريات المفتوحة من خلال ادخال تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة من خلال ادخال التردد التالي