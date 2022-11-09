انت الان تتابع خبر احذر يا باريس... ليونيل ميسي يرحل إلى فريق جديد الصيف المقبل باريس سان جيرمان... ماذا سيفعل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ليونيل ميسي واحد من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق إن لم يكن هو الأفضل فعلياً والذي ينقصه فقط تحقيق بطولة كأس العالم حتى يتم كسر جميع الأرقام القياسية التي تكون للعبة كرة القدم فليونيل ميسي ليس لاعباً عادياً وإنما هو خارق للعادة وبدأ ميسي مسيرته مع نادي برشلونة وظل بها لسنوات كثير للغاية حقق من خلالها العديد من بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك وأيضاً تحقيق دوري أبطال أوروبا لعدة مرات، ورغم عشقه للنادي الكتالوني إلا أنه فاجئ الجميع العام قبل الماضي ورحل إلى نادي باريس سان جيرمان ليرافق نيمار مرة أخري عبد ما كاناً معاً في النادي الكتالوني، ولم يسكت الليو عن تحطيم الأرقام وما زال يضرب الأرقام بكل المقاييس سواء على المستوى المحلي او المستوى القاري من دوري أبطال أوروبا ويلعب نادي باريس سان جيرمان في نهائي مبكر العام الحالي مع نادي بايرن ميونخ قمة مثيرة منتظرة بين الفريقين.