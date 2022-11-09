الآن now.. بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت Manchester city Vs Chelsea، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الدور الثالث من البطولة، حيث يستضيف ملعب الاتحاد أحداث مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت، خسر فريق تشيلسي المباراة الماضية في ديربي لندن أمام أرسنال بهدف نظيف، لم ينجح فريق تشيلسي في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات بالدوري الانجليزي ولكنه نجح في حصد صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا وبالكاد حصل على أسهل مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نجح مانشستر سيتي أيضاً في تحقيق الفوز في المباراة الماضية ببطولة الدوري الانجليزي حيث أنه في صراع شرس ومستمر مع فريق أرسنال علي صدارة الدوري الإنجليزي، فريق ليفربول هو صاحب النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد حقق فوز ثمين على نظيره تشيلسي في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب ويمبلي، ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر إثارة كبيرة جداً علي بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة، الجدير بالذكر أن مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم هي الأخيرة بالنسبة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس العالم التي تبدأ بعد ثلاثة عشر يوم، بيب جوارديولا في مواجهة بوتر فمن ينجح في تحقيق الفوز اليوم، الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يبدأ الفريقين بالتشكيل الاحتياطي لإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين، بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت.

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت، يحتل فريق مانشستر سيتي بث مباشر المركز الثاني من ترتيب الجدول الانجليزي برصيد 32 نقطة جمعها من خلال ثلاثة عشر مباراة ماضية بعد أن حقق الفوز خلال عشرة مباريات وتعادل في جولتين وهزم في واحدة فقط، بينما يأتي تشيلسي سابعاً برصيد 21 نقطة بعد أن حقق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل في ثلاثة، بينما نال فريق تشيلسي من الهزائم خلال أربعة مباريات، الجدير بالذكر أن أرسنال هو من يحتل صدارة ترتيب الجدول الانجليزي بعد الفوز على تشيلسي برصيد 34 نقطة، ومع ذلك لم يخرج فريق مانشستر سيتي ثماني مرات من الدور الثالث تحت قيادة جوارديولا – والذي عانى مؤخرًا من هذا المصير في 2012-13 تحت قيادة روبرتو مانشيني – والفوز في كل مباراة من آخر 15 مباراة في الاتحاد في جميع المسابقات يعد أمرًا مطمئنًا لاصحاب الأرض والجمهور، بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت.

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بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي الآن، وصل فريق تشيلسي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي قبل أن يتعثر أمام ليفربول بركلات الترجيح ، ولم يخرج البطل خمس مرات – الذي فاز باللقب مؤخرًا في عام 2015 – في الدور الثالث منذ 2010- 11 بطولة بينما تعد مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم هو نهائي مبكر للبطولة، حقق فريق مانشستر سيتي الثنائية على تشيلسي في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 ، وستكون مباراة اليوم أول لقاء في كأس الاتحاد الإنجليزي بين الناديين منذ تغلب مانشستر سيتي على البلوز في ركلات الجزاء في عام 2019، أعلن بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة بالأمس عن عودة كانسيلو الظهير الأيمن مانشستر سيتي الإيقاف لمباراة واحدة في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – مع بطاقات حمراء تنتقل إلى جميع المسابقات المحلية – لذلك سيرحب به جوارديولا بأذرع مفتوحة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة مع برينتفورد، بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يلا شوت.

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مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت، يغيب الظهير الأيمن كايل ووكر عن خط دفاع مانشستر سيتي اليوم أمام تشيلسي بسبب الإصابة لكن ريكو لويس البالغ من العمر 17 عامًا في متناول اليد لمحاولة البناء على هدفه في دوري أبطال أوروبا على إشبيلية ويمكن أن يكون أحد التغييرات العديدة للمضيفين ، الذين يستعدون أيضًا لاستقبال عودة كالفين فيليبس إلى الفريق من مشكلة في كتفه وهو يدفع للحصول على مكان في تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم، حيث جاء التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي اليوم كالآتي: حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا مورينو.خط الدفاع: ريكو لويس – روبين دياز – إيميريك لابروت – سيرجيو جوميز.خط الوسط: رودري – كول بالمر- فيل فودين.خط الهجوم: رياض محرز- جاك جريليش – جوليان ألفاريزا، بينما جاء التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي كالآتي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي،خط الدفاع: تريفوه شالوباه – سيزار أزبيلكويتا – كاليدو كوليبالي – مارك كوكوريا.خط الوسط: كونور جالاجر – دينيس زكريا – ماتيو كوفاسيتش.خط الهجوم: حكيم زياش – كريستيان بوليسيتش – أرماندو بروخا.

يلا شوت مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر

يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي، تذاع لعبة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر عبر قناة bein sports premium HD 1 بتعليق صوتي من المعلق خليل البلوشي

في تمام الساعة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

لعبة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت

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ساعتين فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من المباراة النارية والحاسمة في كأس كاراباو بين مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر ، حيث أنه لم أي من بيب جوارديولا أو بوتر عن تشكيل فريقهم الرسمي وسوف نتابع معكم كل أحداث اللقاء في الدقائق المقبلة ، ترقبوا معنا لمعرفة كل جديد بخصوص مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية.