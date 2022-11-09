آخر تفاصيل احياء شاكيرا وBTS الكورية حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022

انت الان تتابع خبر آخر تفاصيل احياء شاكيرا وBTS الكورية حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احياء شاكيرا وBTS حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 فقد اعلنت اللجنة المنظمة لـ كأس العالم قطر 2022 في هذا التوقيت استعدادها لكي يتم إسدال الستار عن توضيح كافة التفاصيل الكاملة التي تتعلق بحفل الافتتاح الخاص بالبطولة المنتظرة، بطولة كأس العالم هذه النسخة القوية التي تقام في قطر، والتي من المقرر ان تنطلق بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل حفل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 قطر.

FIFA قطر.. موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 و جدول كأس العالم 2022 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة ومن المقرر ان يتم عقد احتفال كأس العالم في اليوم الاول من انطلاق البطولة، والتي تقام قبل مباراة منتخب قطر التي يخوضها ضد نظيره منتخب الإكوادور، وهي المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ومن المقرر ان يتم احياء هذا الحفل في حضور النجمة الشهيرة شاكيرا، وفي هذا الصدد فقد اشارت صحيفة Naver الكورية، أن فرقة BTS من المقرر ان تنضم كذلك الى حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، وذلك بجانب تواجد المغنية الشهيرة شاكيرا، حيث تعد هذه المرة الاولى التي تتواجد بها فرقة bts في محفل مونديالي.

حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

وبناء على ما اشارت اليه الصحيفة خلال الساعات الاخيرة، فمن المقرر ان يتضمن حفل الافتتاح الخاص ببطولة كأس العالم عدد كبير من المفاجآت قوية سيتم إعلانها، وذلك على مستوى المغنيين المتواجدين، بالاضافة كذلك الى تواجد الألعاب النارية، بجانب بعض المفاجآت التي جاءت تتضمن طريقة إحياء الحفل بشكل يليق بمونديال قطر 2022، وسوف يكون انطلاق بطولة كأس العالم في قطر هذه النسخة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، والتي جاءت هذه المسبحة بمشاركة 32 منتخبًا.