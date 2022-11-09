انت الان تتابع خبر هنتفرج ببلاش.. قناة مجانية تذيع مباراة مصر وبلجيكا الودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية، المباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مع المنتخب البلجيكي الذي يستعد إلى خوض نهائيات كأس العالم والمقرر أن تنطلق يوم الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تقام المباراة الودية بين الفراعنة وبلجيكا يوم 18 من الشهر الجاري في الكويت.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين مصر وبلجيكا يوم الجمعة 18 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات، ولم يتم تحديد معلق للمباراة حتى الآن.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني أول أمس الاثنين السابع من نوفمبر، حيث قرر فيتوريا أن يكون على فترتين الأول من 7 إلى 11 نوفمبر والثاني من 13 إلى 18 من الشهر نفسه على أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى المعسكر خلال الفترة الثانية من المعسكر وحتى إقامة مباراة بلجيكا الودية التي تبدأ مشوارها في كأس العالم يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب كندا، وتواجه 27 من نفس الشهر المنتخب المغربي، وتنهي دور المجموعات في الأول من ديسمبر بمواجهة كرواتيا.

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قد أعلن عن قائمة اللاعبين استعدادا لمباراة بلجيكا الودية حيث جاءت القائمة كاملة على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – محمود جاد (المصري).

خط الدفاع: عمر جابر (الزمالك) – أكرم توفيق (الأهلي) – خالد صبحي (الاتحاد) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك)- محمود علاء (الاتحاد)- حسين السيد (المصري)- عبد الله جمعة (الزمالك).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) – مروان عطية (الاتحاد السكندري) – إمام عاشور (الزمالك) محمود حمادة (فاركو) – محمد مجدي قفشة (الأهلي)- عمرو عماد السيسي (الزمالك) – أحمد سيد زيزو (الزمالك) – طاهر محمد طاهر (الأهلي) – أحمد عبد القادر (الأهلي) – مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» (حرس الحدود).

خط الهجوم: مروان حمدي (المصري) – محمد شريف (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (سيراميكا).

وكان اللاعب محمود متولي لاعب النادي الأهلي قد تعرض إلى إصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال معسكر المنتخب الوطني، وتم استدعاء اللاعب ياسر إبراهيم بدلا منه، ولكن اللاعب يعاني من الإجهاد وتم ضم اللاعب خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري للانضمام لمعسكر المنتخب، ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر بداية من الأسبوع المقبل وفقا لتوجيهات فيتوريا.