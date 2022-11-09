الآن NôW.. بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر اليوم يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت Liverpool live ، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة، يستضيف ملعب انفيلد أحداث مواجهة ليفربول وديربي كاونتي اليوم في آخر مباريات الريدز قبل التوقف الدولي لبطولة كأس العالم قطر 2022، نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز في المباراة الماضية والتي كانت أمام فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف وحيد بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي استطاع هز شباك هوجو لوريس مرتين خلال المباراة، نجح ليفربول في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ولاكن لسوء الحظ أوقعت القرعة الفريق الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد ليتكرر نهائي العام الماضي ولاكن هذه المرة في الدور ستة عشر، ليفربول ليس جيداً علي الاطلاق في الآونة الأخيرة حيث أنه خسر مرتين متتاليتين في الدوري الانجليزي أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف ثم أمام فريق ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ليكسر ليدز الرقم القياسي للريدز بعدد مرات الخسارة الأخيرة في ملعب انفيلد، يهدف ليفربول إلى الحصول على كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة العاشرة هذا الموسم ، لكنهم خرجوا من الدور الثالث مؤخرًا مثل نسختي 2017-18 و 2018-19 ، ولكنهم حققوا اللقب في العام الماضي أمام تشيلسي حين تفوق ليفربول بركلات الترجيح، وقع مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام تشيلسي من نفس الدور لذلك تعد مواجهة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر اليوم هي سهلة نوعاً ما وليست بالصعوبة البالغة مقارنة بباقي مواجهات البطولة، بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت.

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مشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت، ربما أنهى ليدز يونايتد مسيرة ليفربول الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون هزيمة على ملعب أنفيلد ، لكن هذه الخسارة 2-1 تمثل الهزيمة الوحيدة على أرضه التي عانى منها فريق كلوب في آخر 17 مباراة ،وتم كسر الرقم القياسي للمدافع الهولندي فان دايك الذي تخطي حاجز 60 مباراة بدون خسارة علي انفيلد، يحتل ليفربول حالياً المركز الثامن من ترتيب الجدول بعدد نقاط 18 جمعهم من خلال 13 مباراة بعد أن حقق الفوز خلال خمسة مباريات والتعادل في أربعة مباريات ثم الهزيمة في أربعة، قد يعتمد يورجن كلوب علي اللاعبين البدلاء في مواجهة ديربي كاونتي اليوم لذلك من الصعب أن نشاهد محمد صلاح يلعب منذ بداية المباراة، بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت.

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بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي الآن، يمتلك فريق ديربي كاونتي رقم جيد قبل الدخول لمواجهة ليفربول اليوم حيث أنه لم يخسر في آخر أربعة مباريات لكنه سجل انتصارين من آخر تسع مباريات وتعادل مع فريق توركواي يونايتد خارج الدوري في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعند الحديث عن مواجهة ليفربول وديربي كاونتي اليوم دعونا نلقي نظرة على اخر مواجهات الفريقين والتي كانت في نفس البطولة ومن نفس الدور التالت لعام 2016 والتي حقق خلالها ليفربول فوز بثلاثة أهداف، خاض ليفربول تسع مباريات دون هزيمة أمام ديربي كاونتي منذ الخسارة 3-2 في الدوري الإنجليزي.

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مباراة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر يلا شوت، أطاح فريق ديربي كاونتي بوست بروميتش في الدور الثاني هذا العام بنتيجة 1-0 بعد تجاوز مانسفيلد في الجولة الأولى، حيث جاءت قائمة لاعبي ليفربول المتوقعة لمواجهة ديربي كاونتي كالآتي: حراسة المرمى: كيليهر.خط الدفاع: رامزي،جوميز، فيليبس، تسيميكاس.خط الوسط: إليوت،بياتيتش، تشامبرلين.خط الهجوم: كارفاليو، فيرمينو، نونيز، بث مباشر ليفربول وديربي كاونتي يلا شوت حصري.

ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر يلا شوت

ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر، يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي مباشرة عبر قناة bein sports HD 2 premium بتعليق صوتي من المعلق سوار الذهب في تمام الساعة:

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT

ماتش ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر يلا شوت

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ثلاثة ساعات بالتمام والكمال تفصلنا عن صافرة بداية أحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة في كأس الرابطة الإنجليزية كاراباو بين ليفربول وديربي كاونتي الانجليزي، لم يعلن يورجن كلوب عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الآن ولاكن من المتوقع أن تكون هناك مفاجآت بالجملة أبرزها غياب محمد صلاح عن خط هجوم فريقه ، ترقبوا معنا الدقائق القادمة لمعرفة كل جديد بخصوص مواجهة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر يلا شوت.