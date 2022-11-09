انت الان تتابع خبر كأس العالم فى أحضان ميسي.. فيفا تتوقع فوز الأرجنتين باللقب للمرة الأولى فى تاريخها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفصلنا أيام قليلة على بدء العرس الكروي العالمي الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة ألا وهو انطلاق كأس العالم قطر 2022، والمقرر له يوم 20 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 18 ديسمبر وذلك بمشاركة 32 منتخبا، وبالرغم من أن منتخبنا المصري لن يتواجد فى كأس العالم هذه النسخة إلا أن محبي ومتابعي الكرة ينتظرون بفارغ الصبر انطلاقها ومعرفة حامل اللقب فى النهاية.

وفى مفاجأة أسعدت محبي وعشاق الليو ميسي، توقعت شركة EA Sports أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بعد محاكاة البطولة في FIFA23، والمطمئن أن نفس الشركة توقعت فوز أسبانيا في 2010 وألمانيا في 2014 وفرنسا في 2018 ، كما أنها تتوقع أن يكون الأسطورة ليونيل ميسي هداف البطولة.

وتبعا لتجربة المحاكاة، فإنها توقعت أن تتأهل الأرجنتين إلى النهائي بعد تخطي الدنمارك وهولندا وفرنسا، وان تضرب البرازيل موعدا معها بعد تخطي كوريا الجنوبيه وألمانيا والبرتغال، فيما يتواجهان فى لقاء النهائي، وان ينتهي اللقاء بفوز راقصو التانجو بهدف دون رد.

قائمة الأرجنتين لكأس العالم

حراسة المرمى: فرانكو أرماني، إيميليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، مارتينز، خوان فويث، ناهويل مولينا، ماركوس أكونا، جونزالو، أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيزيلا.

خط الوسط: بابو جوميز، خوان ألفاريز، لوسيسلو، رودريجيز، ليوناردو باراديس، ماك أليستير، إنزو فيرنانديز، جونزاليس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، أنخل كوريا، دي ماريا، ديبالا، رودريجو دي بول.