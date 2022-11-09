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رياض - احمد صلاح - يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022 وبالأخص تزامنًا مع إنطلاقة البطولة التي لم يتبقى على إنطلاقها سوى إحدى عشر يومًا فقط وهي التي تقام للمرة الأولى في التاريخ بدولة عربية في الشرق الأوسط بمشاركة 32 منتخب مقسمين على ثمانية مجموعات

وتأتي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022 وتردداتها وفق ما يلي :-

قنوات BEIN SPORT HD 1,2,3,4

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12264

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

قنوات BEIN SPORT 5,6,7,8

التردد 12475

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

قنوات BEIN SPORT 9,10,16

القمر الصناعي : نايل سات

التردد 12243

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

قناة BEIN SPORT HD 13

القمر الصناعي : نايل سات

تردد 12284

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي

يمكن لأي من المشاهدين متابعة فعاليات بطولة كأس العالم على القمر التركي وفق التردد التالي :-

قناة IRIB HD Iran

التردد:11881

معامل الترميز:27500

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

القمر الصناعي : التركي.

قناة TRT2

التردد:11054

معامل الترميز:30000

مجموعات كأس العالم