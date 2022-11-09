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رياض - احمد صلاح - يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022 وبالأخص تزامنًا مع إنطلاقة البطولة التي لم يتبقى على إنطلاقها سوى إحدى عشر يومًا فقط وهي التي تقام للمرة الأولى في التاريخ بدولة عربية في الشرق الأوسط بمشاركة 32 منتخب مقسمين على ثمانية مجموعات
وتأتي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم قطر 2022 وتردداتها وفق ما يلي :-
قنوات BEIN SPORT HD 1,2,3,4
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 12264
- معدل الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
قنوات BEIN SPORT 5,6,7,8
- التردد 12475
- القمر الصناعي : نايل سات
- الاستقطاب رأسي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
قنوات BEIN SPORT 9,10,16
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد 12243
- الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
قناة BEIN SPORT HD 13
- القمر الصناعي : نايل سات
- تردد 12284
- الاستقطاب رأسي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 2/3
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي
يمكن لأي من المشاهدين متابعة فعاليات بطولة كأس العالم على القمر التركي وفق التردد التالي :-
قناة IRIB HD Iran
- التردد:11881
- معامل الترميز:27500
- الاستقطاب : رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- القمر الصناعي : التركي.
قناة TRT2
- التردد:11054
- معامل الترميز:30000
مجموعات كأس العالم
- المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا
- المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز
- المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا
- المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس
- المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان
- المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا
- المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون
- المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية