الآن now.. بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت yalla shoot || مشاهدة لعبة العراق والمكسيك بث مباشر ودية اليوم يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت Iraq Vs Mexico، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج البث المباشر لمشاهدة لعبة العراق والمكسيك اليوم في وديات المنتخبات ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس العالم الذي يتبقي لها اثني عشر يوماً فقط، يستضيف ملعب مونتفيل في مدينة جيرونا بإسبانيا أحداث لعبة العراق والمكسيك الودية بث مباشر يلا شوت، يواجه منتخب اسود الرافدين فريق الاكوادور في يوم 12 نوفمبر خلال مباراة ودية أيضاً ثم يعود إلي البصرة لمواجهة منتخب كوستاريكا في يوم 17 نوفمبر وقبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة جداً، فشل المنتخب العراقي في الوصول إلى نهائيات كأس العالم بالدوحة بينما وصل المنتخب المكسيكي للبطولة حيث أنه وقع في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الأرجنتين وبولندا، ومن المتوقع أن تشهد لعبة العراق والمكسيك بث مباشر اليوم حماس كبير وإثارة رغم قوة المنتخب المكسيكي البارزة والتي يتفوق بها علي منتخب العراق، سوف يحاول المنتخب المكسيكي اليوم أن يبلي حسنا لزيادة الثقة في أقدام لاعبيه لاعبيه قبل إنطلاق البطولة الأهم، يتواجد المنتخب السعودي في مجموعة منتخب المكسيك لذ قرر الاخير مواجهة بعض المنتخبات العربية للاحتكاك بتلك المدارس وتسهيل مهمته الأهم أمام الأخضر ، في حين يأمل منتخب العراق أن يثبت ذاته ويحرج المنتخب المكسيكي الذي يتواجد في معسكر تدريبي في اسبانيا منذ أسبوع مضي، بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت.

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مشاهدة لعبة العراق والمكسيك يلا شوت، تم الإعلان منذ أيام قليلة عن المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي وهو الإسباني خيسوس كاساس مدرباً لمنتخب سود الرافدين في تجربة جديدة بالنسبة للطرفين، لكنه سيكتفي بمتابعة لعبة العراق والمكسيك بث مباشر اليوم قبل ان يبدأ مهمته رسمياً مند 2023 في بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة جنوب البلاد والتي يحضر لها أيضاً المنتخب العراقي بشكل كبير من خلال بعض المباريات الودية، وتقابل منتخب العراق والمكسيك في مباراة واحدة من قبل والتي كانت في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتهت بهدف نظيف لصالح المنتخب المكسيكي، وتترقب الجماهير العراقية لعبة منتخب بلادهم أمام منتخب ليس بالسهل ولديه العديد من الإمكانيات والأسماء البارزة، بث مباشر العراق والمكسيك يلا شوت.

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بث مباشر لعبة العراق والمكسيك الآن، أعلن مدرب المنتخب العراقي الذي يتولي مهمة القيادة الفنية عن قائمة اللاعبين في المباراتين الوديتين في اسبانيا حيث شملت 25 لاعباً كالآتي: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى.كما تضم القائمة اللاعبين المحترفين الذين سيلتحقون بالمنتخب وهم الكسندر اوراها الآي فاضل عمار محسن امير العماري، بث مباشر لعبة العراق والمكسيك يلا شوت.

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