انت الان تتابع خبر بث مباشر العراق||.. بث مباشر لعبة منتخب العراق أمام منتخب المكسيك اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 بث مباشر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب العراق اليوم بقيادة المدير الفني الوطني، راضي شنيشل، مع نظيره منتخب المكسيك في إطار المنافسات الودية التي يخوضها الفريق في معسكره التدريبي الذي يتواجد خلاله الفريق في إسبانيا في الفترة الحالية، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الخليج العربي والمقرر لها أن تنطلق في شهر يناير المقبل 2023 على أرض مدينة البصرة العراقية.

وتقام أحداث المباراة الودية الدولية في مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2022 بين منتخب المكسيك ومنتخب العراق في مدينة جيرونا الإسبانية، ويستعد منتخب المكسيك على الجانب الآخر لخوض بطولة كأس العالم 2022 قطر والتي تنطلق بعد عدة أيام قليلة، وتضم مجموعة المكسيك في كأس العالم كل من (لسعودية والأرجنتين وبولندا)، ولذا فإن مباراة اليوم تعد غاية في الأهمية لكلا الفريقين من أجل اختبار مدى الإستعداد للبطولتين اللتين يشارك فيهما كلا المنتخبين.

موعد مباراة العراق والمكسيك

تبدأ أحداث المباراة الودية مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2022 ومن خلال السطور التالية نقدم لكم بشكل تفصيلي مواعيد بداية لعبة منتخب العراق مع منتخب المكسيك في مختلف الدول وهي كالتالي:

العراق والسعودية والكويت: الساعة 11 مساءًا.

توقيت مصر: الساعة 10 مساءًا.

توقيت دبي الإمارات: الساعة 12 منتصف الليل.

ألمانيا والسويد وهولندا: الساعة 9 مساءًا.

توقيت بريطانيا: الساعة 8 مساءًا.

نيويورك أمريكا وتورنتو كندا: الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والمكسيك الودية الدولية مباشرة

سوف تكون قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقد أعلنت الرابعة الرياضية إنها فازت بحقوق بث مباريات العراق القادمة ضد المكسيك والإكوادور وفنزويلا، ويكنكم معرفة تردد القناة من خلال الرابط التالي: