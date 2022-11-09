الآن now.. بث مباشر ارسنال وبرايتون يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر ارسنال وبرايتون يلا شوت arsenal Vs Brighton، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لمشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة حين يحل فريق برايتون ضيفاً ثقيلاً على أرسنال في مباراة يستضيفها ملعب الإمارات في لندن، نجح فريق أرسنال بقيادة في حصد ثلاثة نقاط من ذهب في المباراة الماضية أمام تشيلسي حين فاز الجانرز بهدف نظيف سجله اللاعب جابرييل جيسوس في مباراة أقيمت علي ملعب ستامفورد بريدج، تعد مواجهة أرسنال وبرايتون بث مباشر اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية هي المواجهة الأخيرة للفريقين قبل فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس العالم، يأمل أرسنال بث مباشر اليوم في مواصلة التحليق عالياً والعبور إلي الدور التالي بفوز مهم جدآ علي برايتون، عاد محمد النني من الإصابة ويشارك بشكل طبيعي في مواجهات أرسنال حيث أنه خاض مباراة زيورخ الماضية في الدوري الاوروبي وشارك في 63 دقيقة، وتترقب جماهير أرسنال مواجهة فريقهم اليوم أمام برايتون حيث أنهم يخشون من الثقة العالية واهتزاز الأداء، الجدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير تشير إلي عدم إذاعة المباراة عبر أي قناة عربية وقد تذاع عبر بعض القنوات الأجنبية الحاصلة على حقوق مباريات كأس الرابطة الإنجليزية، بث مباشر ارسنال وبرايتون يلا شوت.

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مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون بث مباشر، يحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب الجدول الانجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من خلال 13 مباراة محققاً الفوز خلال 11 مباراة والتعادل في مباراة واحدة وهزم في واحدة أمام مانشستر يونايتد حين يأتي فريق برايتون في المركز السادس برصيد نقاط 21 بعد أن حقق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات بينما نال برايتون من الهزائم خلال أربعة مباريات، الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد أن حقق الفوز عشر مرات وتعادل في إثنين وهزم في واحدة، بث مباشر أرسنال وبرايتون يلا شوت