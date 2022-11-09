انت الان تتابع خبر خلصوها بدرى.. الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع "الغزال الأسمر" بـ55 مليون جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر مسؤولة بالنادي الأهلي، بأن الكابتن محمود الخطيب قد وافق على طلب المدرب السويسري، مارسيل كولر، بشأن الحصول على توقيع خدمات لاعب برازيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم مركز قلب الهجوم في القلعة الحمراء، وخاصة بعدما لاحظ المدير الفني بأن هذا المركز بحاجة لصفقة جديدة تكون قادرة على تسجيل 20-30 هدف في الموسم الواحد.

الأهلي يحسم صفقة التعاقد مع مارسينهو

أكدت مصادر مطلعة في النادي الأهلي، بأن الأيام الأخيرة قد شهدت تولي رئيس شركة الكرة، عدلي القيعي، المفاوضات لحسم صفقة التوقيع مع اللاعب البرازيلي، مارسينهو، والمحترف في صفوف نادي كاواساكي الياباني.

وأوضحت التقارير، بأن القيعي قد وعد الكابتن الخطيب رئيس القلعة الحمراء وكذلك المدرب السويسري مارسيل كولر، بان يتم حسم هذه الصفقة بأسرع وقت ممكن وقبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم، حيث تم رصد ميزانية تصل لنحو 55 مليون جنيه لاتمام هذا التعاقد.

مفاجآت بالجملة في ميركاتو يناير داخل الأهلي

في السياق ذاته، بدأت تسريبات ميركاتو يناير في النادي الأهلي تظهر بشكل كبير، وهذا بعدما تأكد رحيل بعض النجوم عن صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسهم الثنائي محمد محمود وكذلك زياد طارق، حيث أكد وكيل كلًا منهما بأن فكرة استمرارهما في الأهلي بعد ميركاتو الشتاء القادم قد أصبحت شبه مستحيلة.

ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة لمغادرة الأهلي في الميركاتو كلًا من حسين الشحات وكذلك رامي ربيعة، حيث لا يحصل الثنائي على الفرصة مع المدرب مارسيل كولر.