انت الان تتابع خبر "مش هتروح الزمالك".. مرتضى منصور يتلقى ضربة قوية في صفقة نجم الدوري المصري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك أن الإدارة على أعتاب اخفاق جديد في ملف التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل وترغب الإدارة في تدعيم صفوف الفريق نظرا للبداية الغير جيدة بعد خسارة بطولة السوبر المصري لحساب الغريم التقليدي النادي الأهلي بالإضافة إلى تعثر الفريق في مباراته الاخيرة أمام إنبي في بطولة الدوري بعد تعادله إيجابيا بهدف لكل فريق الامر الذي زرع القلق في قلوب جماهير الزمالك.

وترغب إدارة الأبيض بشدة في تدعيم صفوف الفريق هذا الموسم خاصة بعد رحيل نجم الوسط السابق طارق حامد الذي انتقل إلى فريق صفوف اتحاد جدة السعودي وكان ضمن أحد الركائز داخل تشكيل الفريق وتسبب رحيله في فجوة كبيرة داخل وسط الملعب، وأكد المصدر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري قد كررت رفضها لرحيل لاعب وسط الفريق مروان عطية إلى صفوف فريق الزمالك بعد جولة من المفاوضات التي استمرت خلال الساعات الماضية، وقررت إدارة النادي السكندري استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري والنظر في مستقبله مع الفريق بعد انتهاء الموسم.

موعد مباراة الزمالك في دور ربع نهائي كأس مصر

من المقرر أن يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي في دور الربع النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم ال 27 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة الـ 5:00 عصرا بتوقيت القاهرة، يذكر أن فريق الزمالك كان قد حقق تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري أمام فريق إنبي، ليرفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط الى النقطة 7 محتلا بها المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة.