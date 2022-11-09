انت الان تتابع خبر "أهم من أي لاعب في الفرقة".. كولر يطلب من الخطيب سرعة حسم "صفقة الدبابة" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر صحفية أن البرازيلي مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبلغ مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع الدبابة البرازيلية مارسينهو لاعب فريق كاواساكي الياباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبلغ كولر إدارة الأهلي أن اللاعب يتميز بالسرعة العالية وإنهاء الهجمات بدقة وهي أشياء يفتقدها داخل الصفوف الفريق.

الجديد بالذكر أن مارسينهو كان قريب للغاية من الانتقال الى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن تمسك ناديه البرازيلي بمقابل مادي كبير حال دون اتمام الصفقة ومن المتوقع أن يدخل الأهلي في مفاوضات جديدة مع إدارة النادي الياباني لتقريب وجهات النظر بين الناديين لضم اللاعب في ظل أسرار كولر على ضم البرازيلي نظرا لعدم قناعاته الكبيرة بالمستوى الذي يقدمه مهاجمي الفريق حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس مصر:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق المقاولون العرب ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم ال 27 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة ال 5:00 عصرا بتوقيت القاهرة، يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق فوز كبير على الفريق الداخلية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الناديين على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز ليرفع الفارس الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة تسعة محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة بالعلامة الكاملة.