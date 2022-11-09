فرض شروطه.. نجم الزمالك يوجه صدمة لإدارة النادي وفيريرا

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رياض - احمد صلاح - يواصل إمام عاشور أزماته رفقة الزمالك، وذلك بعد إفتعاله أزمة جديدة عقب أزمته المنتهية منذ فترة ليست بالقليلة بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، حيث ظهر اللاعب بلوك جديد بعدما صبغ شعره باللون الأبيض، الأمر الذي أثار غضب بعض جماهير الزمالك.

أزمة عقد إمام عاشور

وكشف الاعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو في تصريحات متلفزة عبر برنامجه الريمونتادا، عن مصير إمام عاشور ومستقبله رفقة نادي الزمالك.

وأوضح ميدو قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه إمام عاشور في عقده الحالي والذي ينتهي نهاية الموسم الجديد، ويتقاضى اللاعب راتب سنوي قدره 2 مليون جنية، حيث لم يتم تفعيل عقده مع اللجنة المؤقتة، العقد الذي كان من المقرر أن يتقاضى إمام عاشور بموجبه 8 مليون جنية سنويًا، الأمر الذي لا يراه إمام عاشور حاليًا مناسبًا لقدراته.

وأضاف ميدو أن إمام عاشور رفض توقيع عقد جديد مع الزمالك إلا بشرط وحيد خاص براتبه: “الزمالك لابد أن يحفظ حقوقه ويراجع بنود العقد الجديد للاعب في الجلسة المُنتظرة مع مسؤولي النادي لتجديد عقد اللاعب، والمسؤولين يعرفون مزايا إمام عاشور وعيوبه مش عيب إني أعمله عقد مخصوص ليه يُناسب شخصيته.”

الزمالك

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة المصرى البورسعيدى فى اليوم الموافق 1 ديسمبر في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.